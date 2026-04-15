¿Problemas digestivos? Estas bebidas naturales pueden ayudarle

La microbiota intestinal cumple funciones clave en el organismo: participa en la digestión, regula el sistema inmune y también influye en el estado de ánimo.

Por eso, mantenerla equilibrada puede ayudarle a sentirse mejor física y emocionalmente. Una forma sencilla de cuidarla es incorporar bebidas naturales con ingredientes digestivos y antiinflamatorios.

Estas cinco combinaciones pueden ser aliadas:

​Agua con jengibre y limón (estimula digestión).

Agua con pepino y menta (reduce inflamación).

Agua con manzana y canela (apoya microbiota).

Agua con piña y hierbabuena (favorece tránsito intestinal).

Agua con avena remojada (efecto prebiótico natural).

Son preparaciones fáciles, económicas y seguras para la mayoría, cuando se consumen como complemento de una alimentación balanceada.

En el video adjunto le contamos más detalles. Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.