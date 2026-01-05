Microbiota: las bacterias que cuidan su salud desde el intestino

¿Usted sabía que en su sistema digestivo habitan billones de bacterias beneficiosas? A este conjunto se le conoce como microbiota intestinal, y cumple un papel clave en la digestión, el metabolismo e incluso en la salud mental.

Una microbiota equilibrada contribuye a una mejor absorción de nutrientes y al fortalecimiento del sistema inmunológico. A través de una alimentación adecuada, es posible favorecer su funcionamiento y, con ello, mejorar la salud general (ver video adjunto).

En esta entrevista, la nutricionista Melania Cevo explica cómo preparar batidos funcionales que ayudan a nutrir la microbiota y a convertir la alimentación diaria en una aliada del bienestar.



