Magnesio: sus distintos tipos y cómo benefician al cuerpo

La salud digestiva, la energía, la movilidad y hasta el equilibrio emocional tienen un punto en común: el magnesio. Este nutriente esencial participa en múltiples funciones del organismo y su consumo adecuado resulta clave para mantener una buena calidad de vida.

En esta conversación, usted conocerá los distintos tipos de magnesio y algunos alimentos que lo aportan de forma natural, en un formato dinámico y educativo.

La experta en medicina natural, Karen Morales, le guía para comprender mejor cómo integrar este mineral a su rutina cotidiana (repase la información en el video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.