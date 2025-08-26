Cuide su salud con estos batidos para el corazón

La salud cardiovascular no es negociable: mantener una presión arterial adecuada puede marcar la diferencia entre una vida sana o el riesgo de sufrir graves complicaciones.



En Buen Día, la doctora nutricionista Cindy Arroyo presenta una guía práctica y deliciosa: batidos naturales con ingredientes que apoyan el buen funcionamiento del corazón (ver video adjunto).



Fáciles de preparar y con beneficios reales, estas bebidas son una excelente forma de incorporar salud a su dieta sin mayores complicaciones. ¡Su corazón se lo va a agradecer!



