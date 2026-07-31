¿Come primero el arroz o la ensalada? El orden de los alimentos sí importa

¿Por dónde empieza a comer cuando tiene un casado al frente? La elección puede ser más importante de lo que parece. El orden de los alimentos puede influir en la forma en que el organismo procesa la glucosa, en la sensación de saciedad y en los niveles de energía.

La nutricionista Melania Cevo explicó que una estrategia sencilla consiste en iniciar la comida con los vegetales. Luego recomienda continuar con las proteínas y dejar los carbohidratos para el final.

Esta práctica también puede aplicarse a preparaciones tradicionales de la cocina costarricense. En un casado, por ejemplo, la ensalada puede ser una buena opción para comenzar. Después pueden seguir la carne y otros alimentos proteicos. El arroz puede quedar para el cierre de la comida.

La misma recomendación puede trasladarse al gallo pinto. En este caso, el huevo puede consumirse antes del arroz y los frijoles.

En el video adjunto, Melania Cevo explica los detalles y brinda recomendaciones para aplicar este orden de manera práctica en la alimentación diaria.

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