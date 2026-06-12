Cinco alimentos que favorecen el funcionamiento de la tiroides

La tiroides es una glándula pequeña ubicada en el cuello. Su función es fundamental para regular el metabolismo, los niveles de energía y la temperatura corporal.

Especialistas advierten que muchas personas viven con trastornos tiroideos sin diagnóstico. Por esa razón, mantener hábitos saludables resulta importante para proteger la salud de esta glándula.

Aunque la alimentación no reemplaza los tratamientos médicos, sí aporta nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de la tiroides.

Entre los alimentos recomendados destacan:

Pescados y mariscos, por su aporte de yodo.

Huevos, fuente de selenio y proteínas.

Lácteos, que contienen yodo y otros nutrientes esenciales.

Nueces de Brasil, reconocidas por su alto contenido de selenio.

Legumbres, que aportan minerales importantes para el metabolismo.

Los expertos también recuerdan la importancia de consultar a un médico ante síntomas como cansancio constante, cambios de peso sin causa aparente, caída del cabello o alteraciones en el estado de ánimo.

En el video adjunto de Buen Día encontrará recomendaciones para incorporar estos nutrientes a su alimentación diaria.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de Buen Día en nuestro canal de Youtube.