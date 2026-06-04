Cambios simples que ayudan a reducir el colesterol

El colesterol alto figura entre los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social indican que una encuesta realizada en 2024 detectó niveles elevados de colesterol en aproximadamente una de cada seis personas adultas.

Especialistas señalan que adoptar hábitos saludables puede generar mejoras importantes para la salud del corazón.

Los niveles de colesterol pueden comenzar a disminuir entre seis y 12 semanas después de implementar cambios en la alimentación, la actividad física y otros hábitos diarios.

Los beneficios cardiovasculares aumentan con el paso del tiempo y contribuyen a reducir riesgos para la salud.

En el video adjunto, la doctora Yamila Bouzid explica las estrategias más efectivas para proteger la salud cardiovascular.

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