¿Bacteria, virus o parásito? Aprenda a identificar qué causa sus problemas digestivos

¿Sufre de dolor abdominal, diarrea, gases, náuseas o malestar estomacal con frecuencia? Aunque muchas personas piensan que todas las infecciones digestivas son iguales, lo cierto es que pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos, y cada uno requiere un abordaje diferente.

Especialistas explican que los virus suelen provocar cuadros de aparición rápida que incluyen diarrea, vómitos y malestar general. Las bacterias pueden generar infecciones más prolongadas, acompañadas de fiebre, dolor abdominal intenso o diarrea severa. Por su parte, los parásitos suelen asociarse con síntomas persistentes, inflamación abdominal, pérdida de peso o alteraciones digestivas recurrentes.

Algunas señales que deben llamar su atención son:

Diarrea que dura varios días.

Dolor abdominal intenso o recurrente.

Fiebre persistente.

Pérdida de peso sin explicación.

Sangre en las heces o deshidratación.

Se aconseja evitar la automedicación y consultar a un profesional cuando los síntomas son intensos o se prolongan más de lo esperado.

En Buen Día le explicamos las diferencias entre bacterias, virus y parásitos, y qué señales podrían ayudar a identificar cuál está afectando su sistema digestivo. En el video adjunto conocerá las causas más frecuentes de estos problemas y cuándo es momento de buscar atención médica.



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