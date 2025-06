¿Altibajos de energía y ánimo? Sus hormonas podrían ser las culpables

¿Le ha pasado que un día se siente llena de energía, motivada, lista para todo… y al siguiente no tiene ni fuerzas para levantarse de la cama? (ver video adjunto en la portada).



Pues tranquila, no siempre se trata de actitud o de falta de ánimo. En muchos casos, detrás de esos altibajos está algo que pocas veces tomamos en cuenta: las hormonas.



Estas “mensajeras químicas” regulan casi todas las funciones del cuerpo: el sueño, el apetito, el metabolismo, el estado de ánimo e incluso la forma en que enfrentamos el estrés. Por eso, cuando hay un desequilibrio hormonal, se siente, aunque no siempre podamos identificarlo de inmediato.



Para hablar de este tema tan importante —y especialmente relevante para muchas mujeres—, conversamos con la nutricionista Melania Cevo, quien nos explica con claridad cómo las hormonas influyen en nuestras emociones, energía y bienestar diario. También brinda consejos para regularlas de manera natural y cuándo es momento de acudir a un profesional.



