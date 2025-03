Guanacasteca no se aleja de las polémicas

“Simplemente es una decisión técnica”. Con esas palabras, el técnico de Guanacasteca, José García, zanjó el tema de Johan Venegas.

El experimentado atacante ha sido borrado de la alineación nicoyana, en un equipo que ha perdido el norte en la tabla, son octavos, y que se ve perseguido por la polémica.

El 30 de abril del año anterior Horacio Esquivel quedaba fuera de la institución y su lugar lo tomaba el boliviano Mauricio Soria. En esa misma ventana de fichajes llegó Venegas.

De cara al Apertura el equipo se vio en medio de varias pugnas.

El certamen dio inicio con los de Guanacasteca perdiendo en la mesa ante San Carlos, Soria amenazando renunciar y sin la certeza de si iban a poder jugar en casa por la Copa Centroamericana.

Al final el entrenador se quedó, jugaron Concacaf en el Edgardo Baltodano de Liberia y cayeron ante Saprissa y Municipal, empataron contra el Managua y le ganaron al Real Estelí.

Para el 31 de agosto Soria era un recuerdo y llegó Alexander Vargas, que poco a poco fue rescatando a la oncena.

El 13 de octubre, Vargas se mostró molesto con lo que pasaba en el equipo tras bambalinas.

Estoy contento a medias porque hay cosas que no me están gustando y voy a ver qué determinación voy a tomar”, sentenció el timonel.

Aseguró no “sentirse cómodo” y que hay “situaciones que, si no se solucionan”, lo obligarán a tomar decisiones.

El 16 del mismo mes, el mexicano Leonardo Cova Escorsa llegó como gerente general.

Para el 6 de noviembre se resolvió una novela que involucra al Santos de Guápiles: El Consejo Director de Unafut decidió regresarle a los guapileños los puntos que había perdido en la mesa, pese a que en la cancha los santistas habían ganado 4-0. Este juego, volverá a ser tema de conversación.

Para el 2 de diciembre el que se marchó fue Vargas, rumbo al Herediano, y el 5 Yosimar Arias renuncia a la gerencia deportiva para ser entrenador.

Esta situación tampoco funcionó mucho tiempo y el 3 de febrero de este año, Arias se iba del equipo y dejaba estas palabras.

“Muchas cosas que no pasaron y a muchas personas no les importó. Sí me arrepiento porque debí haberme quedado como gerente deportivo. Siento, como decimos nosotros, yo me puse y me dieron”, explicó.