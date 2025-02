Esto dijo Yosimar sobre su salida como técnico de Guanacasteca

Este lunes se confirmó la salida de Yosimar Arias como técnico de Guanacasteca. El equipo queda en décimo puesto.

Arias conversó con Teletica Deportes Radio sobre el tema antes de que se oficializara el tema.

Aseguró que debió quedarse como Gerente Deportivo de los nicoyanos:

“Sí me arrepiento, porque me dijeron cosas que no pasaron. Me mintieron la verdad, como con la contratación de jugadores. Yo nunca tuve un lateral derecho, me dijeron que iba a llegar y no llegó, que Fuller siguió directo. Muchas cosas que no pasaron y a muchas personas no les importó. Sí me arrepiento porque debí haberme quedado como gerente deportivo. Siento, como decimos nosotros, yo me puse y me dieron”, detalló.