Alexander Vargas: "Hay cosas que no me están gustando"

Guanacasteca derrotó a Santos, se acerca a zona de clasificación, pero la felicidad no es total. El técnico Alexander Vargas dejó en el aire su continuidad en el banquillo de los de Nicoya.



"Estoy contento a medias porque hay cosas que no me están gustando y voy a ver qué determinación voy a tomar”, sentenció el timonel.

Aseguró no “sentirse cómodo” y que hay “situaciones que, si no se solucionan”, lo obligarán a tomar decisiones.

Vargas asevera que ha tratado de hablar con el presidente del equipo, Jorge Arias, pero que no lo ha logrado: “no quiero que cosas que no me tienen contento entorpezcan mi carrera”.

Cabe recordar que Vargas es el segundo técnico de la oncena en este semestre. El boliviano Mauricio Soria inició el torneo y su salida se dio en medio de varios cuestionamientos.

El semestre ha sido complicado para Guanacasteca, tuvieron problemas para obtener los permisos de trabajo de Soria y perder el primer partido en la mesa.

En este momento Guanacasteca es quinto y el jueves se mide con Saprissa.