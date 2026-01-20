Tablero electoral: Ana Virginia Calzada vs. Wálter Hernández

Reactivar la pesca de arrastre, permitir que fuerzas policiales extranjeras operen en el país o la posibilidad de suspender garantías individuales, fueron algunos de los muchos temas que arrojó el Tablero electoral en el cuarto duelo de espacio que puso a jugar a los candidatos a la Presidencia de la República.



En esta ocasión, los participantes fueron Ana Virginia Calzada, aspirante del Partido Centro Democrático y Social; y Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense.



Ambos se enfrascaron en un amistoso duelo que también estuvo marcado por reiteradas preguntas de cultura general y Derechos Humanos.



¿Cómo les fue? Descúbralo en el video adjunto.