Elecciones 2026
Tablero electoral: Ana Virginia Calzada vs. Wálter Hernández
Reactivar la pesca de arrastre, permitir que fuerzas policiales extranjeras operen en el país o la posibilidad de suspender garantías individuales, fueron algunos de los muchos temas que arrojó el Tablero electoral en el cuarto duelo de espacio que puso a jugar a los candidatos a la Presidencia de la República.
En esta ocasión, los participantes fueron Ana Virginia Calzada, aspirante del Partido Centro Democrático y Social; y Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense.
Ambos se enfrascaron en un amistoso duelo que también estuvo marcado por reiteradas preguntas de cultura general y Derechos Humanos.
¿Cómo les fue? Descúbralo en el video adjunto.