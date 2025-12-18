Candidato habla sobre cirugía: “Estaba a horas de que se comprometiera mi vida”

La noche del 2 de diciembre anterior, trascendió que uno de los candidatos que buscan la Presidencia de la República había sido operado de emergencia. Se trataba de Wálter Hernández, quien representa al Partido Justicia Social Costarricense (PJSC).

Pero 14 días después de haber sido sometido a esa cirugía, este abogado y diplomático de 67 años ya andaba en la calle, en el trajín típico que envuelve a cualquier aspirante.

Si bien no era la primera vez que salía desde aquella intervención, sí fue su reaparición en los medios. Lo hizo para grabar un pequeño video como parte del proyecto #HuellaSocial de Teletica.com.

En conversación con este medio, el jurista contó que desde hace un tiempo tenía un problema con una hernia, el cual planeaba resolver tras las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Aquella “desidia” —como él reconoce— le cobró factura.

"El 1.° de diciembre estábamos en la inauguración de uno de nuestros clubes en Heredia. Terminó todo, y a las 8 p. m. empecé a sentir un dolor en el estómago. Me regresé para la casa y ya cuando me iba regresando era un tremendo dolor. Yo había tenido la experiencia de haber sufrido alguna vez de una colitis aguda, hacía muchos años, y pensé que era un ataque a colitis, tal vez producto del estrés que vivió uno y la campaña, etc. Y qué va. Pasé una noche fatal. "Entonces ya al día siguiente mi señora me llevó por recomendación de un amigo, que lo habían operado de la hernia, fuimos donde el cirujano internista que lo había operado a él, un extraordinario médico, el doctor Ricardo Alfaro, y ya cuando llegamos, estaba en una situación muy delicada, a horas de que se comprometiera mi vida", contó el candidato.

La cirugía fue a estómago abierto y se extendió por tres horas.

Aquella emergencia, para su suerte, ahora es una anécdota que recuerda hasta con humor.

"Me repararon, como quien dice. Me hicieron el overhaul y quedé perfectamente", contó.

El aspirante ahora debe llevar una faja en el abdomen, mientras culmina su recuperación. Tres meses deberán pasar para retomar el ejercicio y algunas otras actividades cotidianas.

A pesar de lo anterior, la operación le permitió superar unos problemas digestivos y acidez que desde hace un tiempo le molestaban, según comentó.

"Los primeros días era dieta blanda, pero ya ahora como un poquito más. El 25 espero comerme el tamal. Y no ha habido mayor problema", reseñó el candidato.

Hernández dice que ni siquiera el estrés de la campaña incidirá en su recuperación, pues asegura que esa presión no le es ajena, por las situaciones a las que se vio expuesto cuando fue viceministro de Justicia y Gracia, embajador de Costa Rica en Venezuela o presidente Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

Por ahora, en su agenda solo hay reuniones con su equipo y algunos encuentros privados, dirigidos a la “recta final” de la campaña electoral.