Los cinco colibríes más fascinantes que puede encontrar en Costa Rica

Los colibríes son algunas de las aves más admiradas del mundo por sus colores, velocidad y capacidad para mantenerse suspendidos en el aire. Costa Rica alberga una extraordinaria diversidad de estas especies, muchas de las cuales atraen cada año a observadores y fotógrafos de naturaleza de diferentes países.

Entre ellas destacan: coqueta crestinegro, coqueta crestiblanco, chispita volcanera, colibrí de manglar y colibrí cabeza cobriza.

Cada uno posee características únicas, adaptaciones sorprendentes y una importante función ecológica como polinizador de numerosas plantas nativas.

Algunas especies viven en manglares, otras sobreviven en las zonas más altas y frías del país, y algunas incluso son endémicas de Costa Rica, lo que significa que no existen de forma natural en ningún otro lugar del mundo.

En el video adjunto conversamos con Agustín Murillo sobre cinco de los colibríes más fascinantes que podemos encontrar en nuestro país y la importancia de proteger sus hábitats.



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