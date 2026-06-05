¿ChatGPT, Gemini o Claude? Experto explica cuál IA puede usar según sus necesidades

La inteligencia artificial forma parte cada vez más de la vida cotidiana. Desde resolver dudas hasta analizar documentos o crear imágenes y videos, actualmente existen múltiples plataformas diseñadas para diferentes necesidades.

Aunque muchos conocemos herramientas como ChatGPT, también existen otras opciones que destacan en áreas específicas. Entre las plataformas que han ganado popularidad se encuentran Gemini, Copilot, Higgsfield y Claude, cada una con características y aplicaciones particulares.

En el video adjunto conversamos con Mariano Quirós sobre las principales plataformas de inteligencia artificial disponibles actualmente y cómo elegir la más adecuada según cada necesidad.



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