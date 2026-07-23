OIJ decomisa 195 cabezas de ganado en allanamientos a propiedades ligadas a alias "Pecho de Rata"

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, en conjunto con la Sección de Legitimación de Capitales, realizaron este miércoles allanamientos en dos fincas ubicadas en Cahuita y Sixaola como parte de las investigaciones del caso Riverside.

Las propiedades intervenidas están relacionadas con Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", señalado por las autoridades como el líder de un cartel de narcotráfico que operaba en la zona y quien fue extraditado.

Como resultado de los operativos, las autoridades informaron que ya suman 195 cabezas de ganado incautadas, bienes que forman parte de las diligencias dirigidas a identificar y decomisar activos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En las acciones también participó personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), instituciones que brindaron apoyo en el proceso de identificación, inspección y aseguramiento del ganado.

Las diligencias forman parte de la investigación del Caso Riverside, con la que las autoridades buscan golpear la estructura financiera de la organización criminal mediante el decomiso de bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.







