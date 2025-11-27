Menor que viajaba en bus con ₡2,5 millones y armas de guerra es investigado por lavado

Un menor de edad detenido como sospechoso de transportar dinero en efectivo y presuntamente vinculado al hallazgo de 10 fusiles de guerra en un autobús con destino a Limón es investigado por el delito de lavado de dinero.

Según confirmó el Ministerio Público, el joven quedó en libertad, aunque se abrió una causa penal en su contra por legitimación de capitales. El decomiso ocurrió el jueves 20 de noviembre, después de que la Fuerza Pública recibiera una alerta sobre el posible traslado de armas largas en una unidad de transporte público que viajaba hacia la provincia caribeña.

Los oficiales establecieron controles en carretera e interceptaron el autobús antes de su llegada a Limón. Durante la inspección, realizada con el apoyo de la Unidad Canina, las autoridades ubicaron al menor en posesión de ₡2,5 millones en efectivo, una pistola y tres cargadores. Además, el can marcó positivo en el compartimiento de equipaje, donde se encontraron dos cajas plásticas.

Tras la coordinación con la Fiscalía de Limón, los oficiales abrieron los contenedores y hallaron cinco fusiles AR-15 en cada caja, cada uno con su respectivo cargador, para un total de 10 armas largas decomisadas.

La Fiscalía Penal Juvenil explicó a Teletica.com que “a la persona menor de edad únicamente se le decomisó el dinero, por lo cual ahora existe una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales. En cuanto al decomiso de armas, se tramita una investigación separada, contra persona ignorada, ya que se trataba de una encomienda”.

Las autoridades mantienen abiertas ambas líneas de investigación para determinar el origen del dinero, el responsable del envío y el destino final del armamento.