Familiar de herido en vuelco: “Al camión se le soltó la carga y cayó encima de ellos”

El cuñado de uno de los trabajadores de China Harbour Engineering Company (CHEC) que resultó herido tras el vuelco de un tráiler, la mañana de este jueves en la Ruta 32, a la altura de Limón 2000 de Limón, afirmó que este estaba desayunando con sus compañeros cuando ocurrió el accidente.



Danny Castro, el allegado de uno de los colaboradores que se encuentra delicado en el Hospital Tony Facio, explicó que fue informado de lo sucedido y que se trasladó tan pronto pudo para recuperar algunas de las pertenencias de su familiar (vea video adjunto de Telenoticias).

"Me avisaron que había pasado esto, que hubo un accidente en el que se mataron dos muchachos. Estaban desayunando en ese momento, cuando el camión venía dando la vuelta, se le soltó la carga y cayó prácticamente encima de ellos. Estaba un poco delicado", contó Danny Castro en conversación con Telenoticias.



El incidente se dio a eso de las 6 a. m. y fue inicialmente atendido por la Cruz Roja Costarricense (CRC). Producto de este accidente, el paso por la concurrida vía estuvo cerrado a lo largo de la mañana, hasta que se rehabilitó a eso de las 11:30 a. m.

Preliminarmente, la Policía de Tránsito maneja que en el percance pudo haber mediado un exceso de velocidad; no obstante, vecinos del lugar y conductores de vehículos pesados que utilizan la carretera constantemente apuntan contra las dificultades que tienen los camiones para tomar las rotondas que hay a lo largo de la ruta.

"Esta construcción está mal hecha", señaló el transportista Jorge Mena al quejarse de las rotondas.

Anteriormente, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) advirtió que ocho de las nueve rotondas que se han habilitado en esta carretera pueden ocasionar algún tipo de problema, como el ocurrido este jueves.

De igual forma, el 12 de setiembre pasado, la Sala Constitucional declaró con lugar un amparo presentado por un ciudadano por esta misma situación, ante lo cual, los magistrados instruyeron acoger una serie de recomendaciones hechas por el ente académico en su informe EIC-Lanamme-INF-0287-2025.

Tan solo 12 días antes, la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunciaron licitaciones para construir pasos a desnivel en tramos específicos de esa vía, como soluciones definitivas para algunas intersecciones donde ahora hay rotondas.