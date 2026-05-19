¿Dónde están los autos de lujo decomisados a supuesta banda dedicada al lavado de dinero?

Los vehículos de lujo decomisados durante una operación contra una supuesta organización dedicada al lavado de dinero permanecen bajo custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y del Depósito Judicial, mientras avanzan las diligencias del caso.



Este lunes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, decomisaron 23 vehículos durante una serie de allanamientos realizados en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas.

Corvette.

De acuerdo con el OIJ, entre los bienes incautados figuran dos camiones, una motocicleta, cuatro vehículos tipo 4x4 y 16 automóviles, varios de ellos considerados de alta gama y con valores que superan los cientos de miles de dólares.



Entre los vehículos destaca un Mercedes-AMG G 63, valorado entre $186 mil y $220 mil; un Chevrolet Corvette Stingray C3, cuyo precio ronda entre los $25 mil y $45 mil; y un Ferrari 296 GTB, cuyo valor puede variar entre los $340 mil y $500 mil.



Según confirmó el Ministerio Público a Teletica.com, algunos de los vehículos quedaron a la orden del ICD, mientras que otros fueron remitidos al Depósito Judicial, donde permanecerán mientras continúa la investigación.

Ferrari.

José Miguel Gómez, director del ICD, conversó con este medio y explicó que la institución se encuentra en la fase de recepción y resguardo provisional de los bienes decomisados.

“Con las diligencias judiciales ejecutadas por el OIJ y el Ministerio Público, el ICD cumple con un papel fundamental y nosotros resguardamos provisionalmente los bienes decomisados”, indicó Gómez.

El funcionario agregó que actualmente el ICD mantiene bajo custodia 19 vehículos, una motocicleta y diversos artículos decomisados en gimnasios vinculados a la aparente estructura criminal.

“Estamos en la fase logística y de recibo de esos bienes, tanto los vehículos de alta gama como una motocicleta, y el recibo de todas las máquinas y accesorios que eran de la aparente estructura criminal”, señaló Gómez.



Además, explicó que cada bien decomisado será sometido a una valoración económica para determinar si resulta viable mantenerlo bajo posesión del Estado.

“Nosotros desde el ICD a todos los bienes le hacemos una valoración de interés económico, el cual es el estudio que se le hace al bien para conocer si es factible y viable mantenerlo en posición del Estado”, añadió Gómez.

La Fiscalía solicitará medidas cautelares contra seis mujeres y dos hombres de apellidos Alfaro, Backer, Monge, Villalta, Lanuza, Solís, Moya y Piedra, quienes son investigados por el aparente delito de legitimación de capitales.

Mercedes Benz.

Las autoridades informaron que estas personas fueron detenidas durante 17 allanamientos realizados el lunes, donde además se decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, joyería, artículos electrónicos y obras de arte. También se realizó la anotación de 29 bienes muebles y 28 inmuebles.

De acuerdo con la investigación, la supuesta organización criminal se habría dedicado al tráfico de droga hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala por vía aérea. En apariencia, los ingresos obtenidos ilícitamente eran utilizados para adquirir y administrar bienes con el fin de legitimar los fondos provenientes de la actividad ilegal.