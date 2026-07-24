2.500 disparos en operativo contra "Diablo", revela OIJ

Tras más de 50 minutos de combate, el operativo llamado Nemesis, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y a Jonathan Méndez, alias “Tan”, dejó 2.500 impactos de bala.

Así lo reveló el director interino del OIJ, Michael Soto, durante la conferencia donde se revelaron todos los detalles de la operación.

“Cuando estábamos haciendo la inspección ocular, yo le pedí a un compañero que contara cuántos impactos había desde adentro y desde afuera de esa casa de habitación para que todos los costarricenses tengan una idea de la situación tan difícil que se nos presentó.

“Se contaron 2.500 impactos de armas de fuego en la habitación, tanto de adentro, es decir, de ellos, hacia afuera”, declaró Soto.

@teleticacom OIJ revela que operativo contra alias "Diablo" dejó 2.500 impactos de bala. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Teletica.com

Soto detalló que el allanamiento realizado en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, inició este viernes a las 5 a. m. y el combate duró entre 45 y 50 minutos.

En el operativo se confirmó la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", otro de los hombres más buscados en nuestro país.

Además, se decomisaron 2.750 municiones para pistolas calibre 9 milímetros, fusiles AR-15 y AK-47.

Como parte de la Operación Némesis, las autoridades reportaron a ocho agentes del OIJ que fueron heridos.



