Lo más destacado
OIJ vincula a grupos criminales de "Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo" con 360 asesinatos
Director del OIJ revela nueva millonaria rebaja en presupuesto tras detención de "Diablo"
Némesis: la diosa que inspiró la operación en la que cayó "Diablo"
2.500 disparos en operativo contra "Diablo", revela OIJ
Se decomisaron 2.750 municiones para pistolas calibre 9 milímetros, fusiles AR-15 y AK-47.
Tras más de 50 minutos de combate, el operativo llamado Nemesis, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y a Jonathan Méndez, alias “Tan”, dejó 2.500 impactos de bala.
Así lo reveló el director interino del OIJ, Michael Soto, durante la conferencia donde se revelaron todos los detalles de la operación.
“Cuando estábamos haciendo la inspección ocular, yo le pedí a un compañero que contara cuántos impactos había desde adentro y desde afuera de esa casa de habitación para que todos los costarricenses tengan una idea de la situación tan difícil que se nos presentó.
“Se contaron 2.500 impactos de armas de fuego en la habitación, tanto de adentro, es decir, de ellos, hacia afuera”, declaró Soto.
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OIJ revela que operativo contra alias "Diablo" dejó 2.500 impactos de bala. Más información en Teletica.com. 📲♬ sonido original - Teletica.com
Soto detalló que el allanamiento realizado en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, inició este viernes a las 5 a. m. y el combate duró entre 45 y 50 minutos.
En el operativo se confirmó la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", otro de los hombres más buscados en nuestro país.
Además, se decomisaron 2.750 municiones para pistolas calibre 9 milímetros, fusiles AR-15 y AK-47.
Como parte de la Operación Némesis, las autoridades reportaron a ocho agentes del OIJ que fueron heridos.
OIJ vincula a grupos criminales de "Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo" con 360 asesinatos
Las estructuras criminales a las que pertenecían los capturados Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como el fallecido Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", están vinculadas con más de 360 asesinatos.
Así lo reveló Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la conferencia de prensa en la que se detalló la denominada Operación Némesis.
"Estos sujetos, sus estructuras criminales las tenemos vinculadas a aproximadamente 360 homicidios y cuidado y no más, estoy hablando de estructuras criminales, no de los sujetos", dijo Soto.
Además, Soto especificó los delitos por los cuales eran requeridos estos tres hombres.
Director del OIJ revela nueva millonaria rebaja en presupuesto tras detención de "Diablo"
El director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, reveló la tarde de este viernes que, en plena operación para la captura de Alejandro Arias, alias "Diablo", fue notificado de una nueva rebaja presupuestaria.
Se trata de ₡5.731 millones que la Policía Judicial debía obtener como parte de lo estipulado en la norma 10 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Nacional de 2026, que dispone que esa institución y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibirán en partes iguales los dineros de las plazas vacantes del sector público que no se utilizaron en el primer semestre del año.
Némesis: la diosa que inspiró la operación en la que cayó "Diablo"
El histórico operativo que terminó con la detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como con la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", se denominó Némesis.
Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que lo llamaron de esta manera por la diosa de la mitología griega.
"Queremos hacer alusión a la diosa que restablece el orden, porque esto es restablecer el orden en varias zonas del país donde ha habido una problemática importante por estas personas", declaró Soto.