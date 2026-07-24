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OIJ vincula a grupos criminales de "Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo" con 360 asesinatos
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, dio a conocer algunos de los delitos por los que se buscaba a estos sujetos.
Las estructuras criminales a las que pertenecían los capturados Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como el fallecido Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", están vinculadas con más de 360 asesinatos.
Así lo reveló Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la conferencia de prensa en la que se detalló la denominada Operación Némesis.
"Estos sujetos, sus estructuras criminales las tenemos vinculadas a aproximadamente 360 homicidios y cuidado y no más, estoy hablando de estructuras criminales, no de los sujetos", dijo Soto.
Además, Soto especificó los delitos por los cuales eran requeridos estos tres hombres.
"Diablo", Alejandro Arias Monge: tentativas de homicidios, homicidios calificados, infracción a la Ley de Psicotrópicos, robo de ganado, infracción a la Ley de Armas, legitimación de capitales.
"Tan", Jonathan Pérez Méndez: En Operación Justiciero lo vinculan con tres homicidios, tentativas de homicidios, legitimación de capitales, tráfico de drogas. En el caso Cachi lo vinculan con ocho homicidios más, tentativas de homicidios, un homicidio de un oficial de Fuerza Pública en 2024 y dos tentativas de homicidio más contra policías. El OIJ lo intenta relacionar también con la investigación de la última muerte de un oficial de Fuerza Pública en Batán, Limón.
"Coco Guácimo", Ronnie José Ríos Oconitrillo: Vinculado con 10 homicidios, tráfico de drogas, legitimación de capitales, acopio de armas, estuvo involucrado en el caso Valle. "Se enfrentó directamente a nuestros oficiales y hubo que darlo de baja", explicó Soto.
En detalle, del total de homicidios investigados, 200 se atribuyen al grupo de "Diablo", 100 al de "Tan" y el resto al del fallecido "Coco Guácimo".
Decomiso
Aún continúa el decomiso, pero Michael Soto informó que se recolectaron tres AK-47, dos AR-15, un arma tipo FAL y tres pistolas. En total, ocho armas de fuego. "La FAL o AK-47 podría atravesar nuestros chalecos", apuntó el jerarca policial.
También se decomisaron cargadores de FAL, de AK-47, de AR-15; así como joyas, anillos y relojes, valorados en unos $30.000; y dos drones.
Némesis: la diosa que inspiró la operación en la que cayó "Diablo"
El histórico operativo que terminó con la detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como con la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", se denominó Némesis.
Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que lo llamaron de esta manera por la diosa de la mitología griega.
"Queremos hacer alusión a la diosa que restablece el orden, porque esto es restablecer el orden en varias zonas del país donde ha habido una problemática importante por estas personas", declaró Soto.