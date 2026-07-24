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2.500 disparos en operativo contra "Diablo", revela OIJ
OIJ vincula a grupos criminales de "Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo" con 360 asesinatos
Némesis: la diosa que inspiró la operación en la que cayó "Diablo"
El histórico operativo terminó, además, con la detención de Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como con la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo".
El histórico operativo que terminó con la detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como con la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", se denominó Némesis.
Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que lo llamaron de esta manera por la diosa de la mitología griega.
"Queremos hacer alusión a la diosa que restablece el orden, porque esto es restablecer el orden en varias zonas del país donde ha habido una problemática importante por estas personas", declaró Soto.
Al mismo tiempo, Soto detalló que el allanamiento realizado en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, inició este viernes desde la madrugada.
El director interino del OIJ relató que "ya teníamos una planificación bastante estructurada, sabíamos que iba a ser peligroso y complejo, valoramos que tuviéramos bajas de nuestros muchachos o de estos sujetos".
"Fuimos tratando de estructurar de tal forma la investigación que, por una situación divina, se nos juntaron los tres sujetos; teníamos tres dispositivos por aparte y se nos juntaron en ese punto", relató Soto, quien indicó que estaba a unos 50 metros de la balacera junto con Carlo Díaz, fiscal general de la República.
Soto destacó que escuchó la utilización de armas de repetición, AK-47 y FAL, y también observó cómo dos agentes de la SERT fueron heridos.
Por último, el jefe policial agradeció a todos sus compañeros que estuvieron en el operativo y destacó que "esta es una operación enteramente del Poder Judicial, nada más que nosotros".
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2.500 disparos en operativo contra "Diablo", revela OIJ
Tras más de 50 minutos de combate, el operativo llamado Nemesis, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y a Jonathan Méndez, alias “Tan”, dejó 2.500 impactos de bala.
Así lo reveló el director interino del OIJ, Michael Soto, durante la conferencia donde se revelaron todos los detalles de la operación.
OIJ vincula a grupos criminales de "Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo" con 360 asesinatos
Las estructuras criminales a las que pertenecían los capturados Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como el fallecido Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", están vinculadas con más de 360 asesinatos.
Así lo reveló Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la conferencia de prensa en la que se detalló la denominada Operación Némesis.
"Estos sujetos, sus estructuras criminales las tenemos vinculadas a aproximadamente 360 homicidios y cuidado y no más, estoy hablando de estructuras criminales, no de los sujetos", dijo Soto.
Además, Soto especificó los delitos por los cuales eran requeridos estos tres hombres.