El histórico operativo que terminó con la detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", así como con la muerte de Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", se denominó Némesis.

Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que lo llamaron de esta manera por la diosa de la mitología griega.

"Queremos hacer alusión a la diosa que restablece el orden, porque esto es restablecer el orden en varias zonas del país donde ha habido una problemática importante por estas personas", declaró Soto.

Al mismo tiempo, Soto detalló que el allanamiento realizado en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, inició este viernes desde la madrugada.

El director interino del OIJ relató que "ya teníamos una planificación bastante estructurada, sabíamos que iba a ser peligroso y complejo, valoramos que tuviéramos bajas de nuestros muchachos o de estos sujetos".

"Fuimos tratando de estructurar de tal forma la investigación que, por una situación divina, se nos juntaron los tres sujetos; teníamos tres dispositivos por aparte y se nos juntaron en ese punto", relató Soto, quien indicó que estaba a unos 50 metros de la balacera junto con Carlo Díaz, fiscal general de la República.

Soto destacó que escuchó la utilización de armas de repetición, AK-47 y FAL, y también observó cómo dos agentes de la SERT fueron heridos.

Por último, el jefe policial agradeció a todos sus compañeros que estuvieron en el operativo y destacó que "esta es una operación enteramente del Poder Judicial, nada más que nosotros".

@telenoticiascr7 Némesis: la diosa que inspiró la operación en la que cayó "Diablo". Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Telenoticias



