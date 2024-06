Directora de ‘La hija de todas las rabias’ confiesa sus desafíos en este proyecto

Por Angie Loría | @loria.comic.

Laura Baumeister, la directora, guionista y productora del largometraje La hija de todas las rabias relató a la revista SABANA todos los detalles sobre este filme.

A continuación, puede leer la entrevista completa.



1. Con La hija de todas las rabias crearon una conmovedora historia de ficción. ¿Para quién es la historia de María?



Es una película para mujeres en general (mujeres jóvenes, adultas jóvenes, madres, abuelas), porque estamos tratando el tema madre-hija. Pero, además, yo sí quería que fuera una película para jóvenes, tenía ganas de que conectara con ciertas juventudes que no se sienten tan representadas en las películas, en el cine, etcétera. Como en su momento a mí me pasó con el cine, y la razón por la que yo hago películas.



2. Si bien María atraviesa situaciones complejas, la película también tuvo sus retos. Además de la dificultad presupuestaria, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó este largometraje?



Hacer una película es antinatura. Yo siempre digo que es como abrir una zanja en la tierra y ver cómo salen todo tipo de bichos de ahí. Porque no estás siguiendo el ritmo natural de la vida, sino que estás llegando a los espacios —los estás interviniendo— y deteniendo el tiempo. Eso siempre se dice, que el cine es esculpir en el tiempo.



Entonces tuvimos la pandemia, tuvimos pandemia en basurero, trabajamos con niños (con las infancias siempre es un reto ético y además de paciencia), como bien mencionaste, presupuestarios, de multinacionalidades.



Eso era algo lindo, todo tiene su pro y su contra; trabajar con niños tiene lo más luminoso, pero también lo más retador. Trabajar con muchos países puede ser superluminoso —porque al final es un intercambio, la diversidad— pero también es un reto porque son modos, tiempos y formas de coordinarse distintas.



3. ¿Qué elemento innovador podría llamar la atención en La hija de todas las rabias?



Es una película, que si bien se ancla en una realidad —como la de las periferias urbanas—, tiene un componente emocional acompañado por su protagonista, su interpretación, por la música y la fotografía, que nos acerca un poco más a un cine penetrante en el sentido clásico de la ficción; y creo que para nuestras latitudes no es tan común, combinar esos dos géneros.



4. Como directora y guionista de esta película, ¿cuál es la mayor satisfacción que le deja el proyecto?



¡Guau! Creo que nunca me habían hecho esa pregunta. Lo primero que se me vino a la cabeza son las amistades, pero son muchas satisfacciones. El cine de entrada es colectivo, dependés muchísimo de la gente y de tu comunidad, y durante el momento que estás gestando la película parece que esa es tu familia. Se habla mucho que cuando se acaba el proyecto, esa familia se evapora, no es como las familias de sangre.

Y en este caso no ha sido así. De hecho, estamos estrenando en Costa Rica por la Line Producers que es tica; la productora Dinga Haines es de Costa Rica y ella quiere tanto al proyecto que a pesar de que lo filmamos en el 2021 —ella dejó de trabajar para él en 2021— sigue con sentimientos por el largometraje. Esas son las amistades que dejó esta película y que van a durar más allá de cualquier cosa.