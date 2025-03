Icónica banda de punk Buzzcocks llega por primera vez a Costa Rica

El punk británico toma San José con la llegada de Buzzcocks, una de las bandas más legendarias del género, que por primera vez pisará suelo costarricense.

La cita será el próximo sábado 1° de junio en Amón Solar, en un concierto producido por Stand Up.

Formados en 1976 en Bolton, Inglaterra, Buzzcocks se convirtió en un referente del punk con un sonido único.

Aunque la formación original incluía a Pete Shelley y Howard Devoto, hoy la banda sigue en pie con Steve Diggle, el único miembro original que aún permanece en la agrupación.

A lo largo de su trayectoria han lanzado discos fundamentales como Another Music in a Different Kitchen (1978), Love Bites (1978) y A Different Kind of Tension (1979), además de su álbum más reciente, Sonics in the Soul (2022).

Su impacto en la escena punk sigue vigente, con un sonido que ha influenciado a generaciones de bandas.

Las entradas para este histórico concierto ya están disponibles.