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José Saturnino Cardozo hace un llamado a la cautela, pese a que Liberia está en zona de clasificación
De zona de clasificación a juego clave por el descenso: San Carlos se mide con Guadalupe
Los Toros del Norte vienen de caer goleados en Liberia
Entre la fecha 2 y la 11 del Clausura, el equipo de San Carlos se mantuvo entre la posición tres y la cuatro de la tabla, en la lucha por la zona de clasificación.
En este momento, luego de caer goleado 5-1 en casa de Liberia, los Toros del Norte tendrán en la fecha 15 un juego clave, ya no por pensar en las semifinales, sino para tratar de olvidarse del fantasma del descenso, que les volvió a aparecer en su camino.
En la tabla acumulada, los norteños tienen 30 puntos y Guadalupe, actual farolillo, 24.
Cuando ambos salten al terreno de juego del Carlos Alvarado, lo harán con poco margen de error.
Ese partido podría marcar el adiós de Guadalupe de la Primera División, ya que es lo que se conoce como un choque de seis puntos. Al mismo tiempo, una derrota sancarleña podría abrir posibilidades de perder la categoría.
San Carlos tiene la ventaja de seis puntos y sabe que necesita sobrepasar los 36 máximos que pueden alcanzar los josefinos, pero la caída en Liberia complica el panorama.
“No llegamos a jugar una final”, aseguró Walter Centeno sobre el cruce con los guadalupanos.
El ambiente en el equipo de San Carlos es tenso, justo antes del partido clave del semestre.
“Cuando tus jugadores no lo hacen en la forma en la cual se les dice, es imposible”. Con esas palabras cerró Walter Centeno.
Vea aquí cómo se marchó Paté Centeno de conferencia tras perder por goleada
El técnico de San Carlos, Walter Centeno, dejó a todos perplejos cuando solo contestó una pregunta en la conferencia de prensa tras la goleada 5-1 ante Liberia en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Centeno se sentó en la zona habilitada para la conferencia, pero solo respondió la pregunta de FUTV, posteriormente, dijo: "Solo eso voy a decir por hoy, gracias".
"Estoy muy golpeado. No hemos jugado como se juega una final, se los recalqué, eso refleja el marcador.
"Eso me molesta, me molesta que hayamos empatado el partido y dos minutos después nos hagan dos goles por desatenciones", comentó Centeno.
¡Se levantó y se fue! Así fue el desplante de Centeno tras paliza de San Carlos en Liberia
Fue una mala noche para San Carlos en el Edgardo Baltodano Briceño tras caer goleado 5-1 ante Liberia.
A esto súmele, el desplante de Wálter Centeno con los medios de comunicación en la conferencia de prensa post el partido.
José Saturnino Cardozo hace un llamado a la cautela, pese a que Liberia está en zona de clasificación
El técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo hizo un llamado a la cautela pese a que su equipo se metió en zona de clasificación del Torneo de Clausura 2026.
Los liberianos derrotaron 5-1 a San Carlos en su cancha, lo que les permitió desplazar a Alajuelense en el cuarto lugar de la tabla, por lo que el boleto depende de sí mismos.