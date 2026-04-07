De zona de clasificación a juego clave por el descenso: San Carlos se mide con Guadalupe

Entre la fecha 2 y la 11 del Clausura, el equipo de San Carlos se mantuvo entre la posición tres y la cuatro de la tabla, en la lucha por la zona de clasificación.

En este momento, luego de caer goleado 5-1 en casa de Liberia, los Toros del Norte tendrán en la fecha 15 un juego clave, ya no por pensar en las semifinales, sino para tratar de olvidarse del fantasma del descenso, que les volvió a aparecer en su camino.

En la tabla acumulada, los norteños tienen 30 puntos y Guadalupe, actual farolillo, 24.

Cuando ambos salten al terreno de juego del Carlos Alvarado, lo harán con poco margen de error.

Ese partido podría marcar el adiós de Guadalupe de la Primera División, ya que es lo que se conoce como un choque de seis puntos. Al mismo tiempo, una derrota sancarleña podría abrir posibilidades de perder la categoría.

San Carlos tiene la ventaja de seis puntos y sabe que necesita sobrepasar los 36 máximos que pueden alcanzar los josefinos, pero la caída en Liberia complica el panorama.

“No llegamos a jugar una final”, aseguró Walter Centeno sobre el cruce con los guadalupanos.

El ambiente en el equipo de San Carlos es tenso, justo antes del partido clave del semestre.

“Cuando tus jugadores no lo hacen en la forma en la cual se les dice, es imposible”. Con esas palabras cerró Walter Centeno.