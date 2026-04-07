José Saturnino Cardozo hace un llamado a la cautela, pese a que Liberia está en zona de clasificación

El técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo hizo un llamado a la cautela pese a que su equipo se metió en zona de clasificación del Torneo de Clausura 2026.

Los liberianos derrotaron 5-1 a San Carlos en su cancha, lo que les permitió desplazar a Alajuelense en el cuarto lugar de la tabla, por lo que el boleto depende de sí mismos.

"Estoy contento por el grupo, por los jugadores, veníamos un poco golpeados por la eliminación en el Torneo de Copa. Hicimos las cosas muy bien, los futbolistas respetaron el trabajo que se hizo en la semana", comenzó diciendo el paraguayo en conferencia de prensa.

Cardozo aseguró que una de las cosas que más destacó de su equipo fue la “intensidad”, pues “anulamos al rival. Este es un grupo de guerreros, a mis jugadores les gusta asumir el compromiso. El funcionamiento que tuvimos en el juego fue muy positivo".

Sin embargo, hizo un llamado a sus futbolistas a mantenerse concentrados, pues aún restan cuatro fechas para el cierre de la fase final del Clausura 2026.

"Debemos ir paso a paso, con la humildad que nos caracteriza. No debemos enloquecernos, debemos tener los pies sobre la tierra", destacó.

Precisamente, la próxima fecha visitará la difícil cancha del estadio Ricardo Saprissa ante los morados.

"Somos un equipo compacto, siempre con la ilusión de competir, todos estamos ilusionados. Este es un grupo que ha trabajado mucho", concluyó.



