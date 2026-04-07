Vea aquí cómo se marchó Paté Centeno de conferencia tras perder por goleada

El técnico de San Carlos, Walter Centeno, dejó a todos perplejos cuando solo contestó una pregunta en la conferencia de prensa tras la goleada 5-1 ante Liberia en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Centeno se sentó en la zona habilitada para la conferencia, pero solo respondió la pregunta de FUTV, posteriormente, dijo: "Solo eso voy a decir por hoy, gracias".

"Estoy muy golpeado. No hemos jugado como se juega una final, se los recalqué, eso refleja el marcador.

"Eso me molesta, me molesta que hayamos empatado el partido y dos minutos después nos hagan dos goles por desatenciones", comentó Centeno.

Aquí puede ver el momento:

Centeno lució con mucha autocrítica porque desde su criterio, su equipo ha tenido opciones para buscar clasificación y los ha dejado pasar.

"Me duele porque hemos tenido chanches por clasificar y no hemos dado el paso, esa parte la he comentado a ellos. Si usted revisa los últimos cinco partidos hemos tenido para estar arriba y hemos fracasado a nivel de resultados”, añadió.

Desde la óptica de Paté, los Toros del Norte "no llegamos a jugar una final" tras lo sucedido ante el Municipal Liberia.



"Cuando tus jugadores no lo hacen en la forma en la cual se les dice, es imposible, solo eso voy a decir por hoy, gracias", finalizó.