¡Se levantó y se fue! Así fue el desplante de Centeno tras paliza de San Carlos en Liberia

Fue una mala noche para San Carlos en el Edgardo Baltodano Briceño tras caer goleado 5-1 ante Liberia.

A esto súmele, el desplante de Wálter Centeno con los medios de comunicación en la conferencia de prensa post el partido.

Paté arribó ante los medios presentes en el estadio, se sentó y corrió la pelota que forma parte de los patrocinadores con la excusa que no veía bien, luego la volvió a poner y contestó la primera pregunta.

"Estoy muy golpeado. No hemos jugado como se juega una final, eso me molesta, hoy no era un partido por el descenso, era para luchar por clasificar, no es posible que empatemos el partido y minutos después nos anotan en dos ocasiones, son cosas que ya hemos hablado”, explicó.

Luego ante sorpresa de todos y mientras la periodista se preparaba para realizar la segunda pregunta, se levantó y no dio más declaraciones.

"Eso es lo único que voy a decir, no hablaré más", fue lo único que dijo tras un buenas noches, dejando a todos con la boca abierta.

El técnico ahora podra verse castigado por parte de la Unafut, pues el reglamento pide al menos 10 minutos de conferencia como mínimo.

Frustrado o no, lo cierto es que Paté dejó plantados a los medios que exigían más respuestas tras una estrepitosa goleada que no solo lo aleja de la zona de clasificación (se ubican en la sétima posición con 17 puntos) a cuatro unidades, además lo deja a seis puntos del último lugar, Guadalupe FC en la tabla acumulada.

Precisamente, ambos se verán las caras el próximo domingo en un partido que bien podría decidir el descendido a la Liga de Ascenso la próxima temporada.



