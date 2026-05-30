Estreñimiento: cuándo deja de ser normal y se convierte en alerta

El estreñimiento es un trastorno más frecuente de lo que muchas personas creen y puede impactar significativamente la salud y la calidad de vida. Así lo explicó el gastroenterólogo Farhad Rezvani durante una entrevista en el programa Su Salud de Teletica.com.



Según el especialista, el estreñimiento no significa únicamente dejar de ir al baño varios días. También puede manifestarse cuando las heces son duras, existe dificultad para evacuar, sensación de evacuación incompleta o necesidad de hacer esfuerzo excesivo.

“El estreñimiento es una enfermedad mucho más compleja de lo que pensamos”, señaló el médico.

Rezvani indicó que este problema puede tener múltiples causas, entre ellas el bajo consumo de fibra, la poca hidratación, el sedentarismo, el estrés y algunos medicamentos como suplementos de hierro, calcio y antidepresivos. Además, enfermedades como diabetes, Parkinson o padecimientos neurológicos también aumentan el riesgo.



El especialista explicó que una dieta baja en frutas, vegetales y alimentos integrales favorece el estreñimiento, ya que disminuye la cantidad de materia fecal y dificulta la evacuación. A esto se suma el consumo insuficiente de agua.

“Las dietas contemporáneas cada vez tienen menos fibra y más alimentos procesados”, advirtió.

La nutricionista Elizabeth Delgado, vocera del Colegio de Profesionales en Nutrición, recomendó aumentar el consumo de frutas, vegetales, carbohidratos integrales y grasas saludables, además de mantener una adecuada hidratación. También aconsejó evitar harinas refinadas, productos ultraprocesados y bebidas alcohólicas.



Durante la entrevista, Rezvani señaló que muchas personas recurren a laxantes sin supervisión médica. Sin embargo, aclaró que existen distintos tipos y algunos podrían resultar contraproducentes a largo plazo.



El gastroenterólogo recomendó priorizar cambios en el estilo de vida, actividad física y, cuando sea necesario, utilizar tratamientos bajo supervisión médica.



Asimismo, alertó sobre las llamadas “banderas rojas”, síntomas que requieren valoración médica oportuna, como sangre en las heces, pérdida de peso, anemia, dolor abdominal o cambios repentinos en el hábito intestinal después de los 50 años.



El especialista enfatizó que ignorar el estreñimiento puede provocar problemas digestivos, inflamación, distensión abdominal y afectar incluso el sueño, el estrés y la salud emocional.

“El estreñimiento hay que darle la importancia que se merece. Hay que romper el tabú y consultar a tiempo”, concluyó.

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