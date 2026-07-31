"Solo a nosotros nos ponen bozal": dice obispo en defensa de Iglesia católica

La homilía de este jueves en la Basílica de los Ángeles estuvo marcada por un fuerte mensaje del obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora.



Durante la eucaristía, el jerarca afirmó que Costa Rica atraviesa un escenario de polarización y defendió el derecho de la Iglesia católica a pronunciarse sobre los principales problemas que enfrenta el país.

“Los pastores católicos deben hablar de los problemas del país, del bien común, pero no meternos en política partidista, banderías políticas, porque lo prohíben las leyes de este país, dato curioso, prohibición que no afecta a los pastores protestantes. Solo a nosotros nos ponen bozal, los pastores católicos“, comentó.

En su mensaje, rechazó las dictaduras, los extremismos, la corrupción y la infiltración del narcotráfico, al advertir sobre los riesgos que estas situaciones representan para la sociedad costarricense.

“No queremos un narcopaís, un narcoestado. No queremos corrupción en el país, estamos hartos. Muchos pobres, cada vez más pobres. No a la extrema izquierda atea, no a la extrema derecha de un capitalismo salvaje; lo ha dicho por décadas el Magisterio universal“, dijo también el obispo guanacasteco.

El obispo aseguró que la Iglesia está llamada a denunciar lo que considera injusticias, aunque ello genere críticas. Además, sostuvo que los líderes políticos no pueden impedir que los pastores se pronuncien sobre asuntos de interés nacional.

“¿Por qué la Iglesia se mete a hablar? La Iglesia se mete a hablar porque la autoridad se la da su cabeza, Jesucristo, el santo", argumentó.

En su criterio, los políticos no pueden decirle a la iglesia que no se meta.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad del pueblo costarricense y señaló que la Iglesia debe orientar sobre la realidad social, sin involucrarse en política partidista.