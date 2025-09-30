Tres aderezos caseros para transformar sus ensaladas

Un buen aderezo puede transformar cualquier ensalada y convertirla en el plato favorito de la mesa. En Buen Día, la nutricionista Sofía Araya nos muestra cómo preparar tres opciones caseras, llenas de sabor, fáciles de hacer y, sobre todo, saludables.



Desde ingredientes básicos hasta combinaciones creativas, estas recetas están pensadas para toda la familia y son ideales para quienes buscan mejorar su alimentación sin sacrificar el gusto (ver entrevista completa en el video adjunto).



¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.