Gelatina con propósito: tres recetas para sumar colágeno de forma natural

Cuidar la salud digestiva y la hidratación no siempre requiere suplementos artificiales. Le mostramos cómo preparar tres “bombas de colágeno” en gelatina, una alternativa práctica y natural que puede integrarse fácilmente a su alimentación diaria.

Estas recetas aprovechan ingredientes sencillos y accesibles, ideales para apoyar el bienestar general de manera saludable. Para aprender a prepararlas paso a paso, nos acompañó Alejandra Irola, nutricionista, quien comparte recomendaciones claras para obtener el máximo beneficio nutricional sin complicaciones (ver video adjunto).



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.