EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¡Desayunos saludables! Prepare cereales caseros llenos de sabor y sin culpa

La chef Candy Zamora enseña cómo elaborar esta receta sin azúcares añadidos, con ingredientes naturales y personalizables.

Por Teletica.com Redacción 21 de octubre de 2025, 9:52 AM

¿Sabía que algunos cereales comerciales pueden tener hasta tres cucharaditas de azúcar por porción? 

En esta entrega de Buen Día, la chef Candy Zamora nos enseñó cómo hacer cereales caseros desde cero: una opción saludable, económica y perfecta para el desayuno o como snack.

Además de controlar los ingredientes, usted podrá personalizar sus recetas con frutas, semillas o lo que tenga a mano en su despensa. Una excelente manera de cuidar lo que come y disfrutarlo al máximo.

¿Se anima a probarlo en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas