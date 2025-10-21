¡Desayunos saludables! Prepare cereales caseros llenos de sabor y sin culpa

¿Sabía que algunos cereales comerciales pueden tener hasta tres cucharaditas de azúcar por porción?

En esta entrega de Buen Día, la chef Candy Zamora nos enseñó cómo hacer cereales caseros desde cero: una opción saludable, económica y perfecta para el desayuno o como snack.



Además de controlar los ingredientes, usted podrá personalizar sus recetas con frutas, semillas o lo que tenga a mano en su despensa. Una excelente manera de cuidar lo que come y disfrutarlo al máximo.



¿Se anima a probarlo en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

