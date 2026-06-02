Desayuno, almuerzo y cena: prepare 'bowls' para cualquier momento del día

Los bowls se han convertido en una alternativa práctica para disfrutar comidas completas y balanceadas. Su versatilidad permite utilizarlos en cualquier momento del día: funcionan como desayuno, almuerzo o cena.

La preparación consiste en combinar ingredientes frescos en un solo recipiente. La mezcla de colores, sabores y texturas aporta valor nutricional y una presentación atractiva.

En el video adjunto le mostramos el paso a paso para preparar tres opciones diferentes.

Bowl de desayuno

Ingredientes

Base

100 g de polenta instantánea.

250 ml de leche descremada.

10 g de miel de abeja.

1 g de canela.

1 ml de vainilla.

Toppings

50 g de fresas.

50 g de banano en rodajas.

50 g de arándanos o moras.

10 g de nueces.

10 g de almendras laminadas.

Bowl de almuerzo

Ingredientes

200 g de carne de res.

100 g de arroz blanco cocinado.

200 g de brócoli.

150 g de zanahoria en rodajas.

100 g de salsa teriyaki.

Semillas de ajonjolí al gusto.

30 g de aceite.

Cebollino picado al gusto.

Bowl de cena

Ingredientes

50 g de quinoa.

100 g de lechuga americana.

1 filete de pollo adobado con sal y pimienta.

Aceite.

1 rodaja de piña sin corazón.

100 g de mango pintón en trozos medianos.

100 g de tomate cherry.

50 g de cebolla morada en trozos pequeños.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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