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Desayuno, almuerzo y cena: prepare 'bowls' para cualquier momento del día

Estas alternativas combinan ingredientes frescos y balanceados en una sola preparación.

Por Teletica.com Redacción 2 de junio de 2026, 10:05 AM

Los bowls se han convertido en una alternativa práctica para disfrutar comidas completas y balanceadas. Su versatilidad permite utilizarlos en cualquier momento del día: funcionan como desayuno, almuerzo o cena.

La preparación consiste en combinar ingredientes frescos en un solo recipiente. La mezcla de colores, sabores y texturas aporta valor nutricional y una presentación atractiva.

En el video adjunto le mostramos el paso a paso para preparar tres opciones diferentes.

Bowl de desayuno

Ingredientes

Base

  • 100 g de polenta instantánea.
  • 250 ml de leche descremada.
  • 10 g de miel de abeja.
  • 1 g de canela.
  • 1 ml de vainilla.

Toppings

  • 50 g de fresas.
  • 50 g de banano en rodajas.
  • 50 g de arándanos o moras.
  • 10 g de nueces.
  • 10 g de almendras laminadas.

Bowl de almuerzo

Ingredientes

  • 200 g de carne de res.
  • 100 g de arroz blanco cocinado.
  • 200 g de brócoli.
  • 150 g de zanahoria en rodajas.
  • 100 g de salsa teriyaki.
  • Semillas de ajonjolí al gusto.
  • 30 g de aceite.
  • Cebollino picado al gusto.

Bowl de cena

Ingredientes

  • 50 g de quinoa.
  • 100 g de lechuga americana.
  • 1 filete de pollo adobado con sal y pimienta.
  • Aceite.
  • 1 rodaja de piña sin corazón.
  • 100 g de mango pintón en trozos medianos.
  • 100 g de tomate cherry.
  • 50 g de cebolla morada en trozos pequeños.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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