Estilo de Vida
Desayuno, almuerzo y cena: prepare 'bowls' para cualquier momento del día
Estas alternativas combinan ingredientes frescos y balanceados en una sola preparación.
Los bowls se han convertido en una alternativa práctica para disfrutar comidas completas y balanceadas. Su versatilidad permite utilizarlos en cualquier momento del día: funcionan como desayuno, almuerzo o cena.
La preparación consiste en combinar ingredientes frescos en un solo recipiente. La mezcla de colores, sabores y texturas aporta valor nutricional y una presentación atractiva.
En el video adjunto le mostramos el paso a paso para preparar tres opciones diferentes.
Bowl de desayuno
Ingredientes
Base
- 100 g de polenta instantánea.
- 250 ml de leche descremada.
- 10 g de miel de abeja.
- 1 g de canela.
- 1 ml de vainilla.
Toppings
- 50 g de fresas.
- 50 g de banano en rodajas.
- 50 g de arándanos o moras.
- 10 g de nueces.
- 10 g de almendras laminadas.
Bowl de almuerzo
Ingredientes
- 200 g de carne de res.
- 100 g de arroz blanco cocinado.
- 200 g de brócoli.
- 150 g de zanahoria en rodajas.
- 100 g de salsa teriyaki.
- Semillas de ajonjolí al gusto.
- 30 g de aceite.
- Cebollino picado al gusto.
Bowl de cena
Ingredientes
- 50 g de quinoa.
- 100 g de lechuga americana.
- 1 filete de pollo adobado con sal y pimienta.
- Aceite.
- 1 rodaja de piña sin corazón.
- 100 g de mango pintón en trozos medianos.
- 100 g de tomate cherry.
- 50 g de cebolla morada en trozos pequeños.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.