Cómo disfrutar de la comida navideña sin afectar su hígado
El gastroenterólogo Francisco Hevia explica qué ajustes simples permiten disfrutar de los platillos de la época sin inflamación ni malestar.
En esta época festiva, es normal que usted quiera “probar un poquito de todo”: tamalito aquí, rompope allá, una carnita, un postrecito… y luego llega esa pesadez que no perdona. Tal vez incluso conoce a alguien que se cuida todo el año, pero en Navidad y Año Nuevo no quiere quedarse sin probar nada, aunque después “le pase la factura”.
Para entender cómo disfrutar de estas fechas sin caer en inflamación o molestias, conversamos con el gastroenterólogo Francisco Hevia Urrutia, quien lo guía de forma clara y práctica. ¿Qué se puede disfrutar sin culpa? ¿Qué es mejor evitar? ¿Cómo mantener el hígado contento aún entre tantas comiditas navideñas?
Su mensaje es simple: usted sí puede darse gustos, pero con inteligencia. Y la buena noticia es que pequeños ajustes marcan una gran diferencia para tener un hígado sano… y unas fiestas felices.
