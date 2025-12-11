Cómo disfrutar de la comida navideña sin afectar su hígado

En esta época festiva, es normal que usted quiera “probar un poquito de todo”: tamalito aquí, rompope allá, una carnita, un postrecito… y luego llega esa pesadez que no perdona. Tal vez incluso conoce a alguien que se cuida todo el año, pero en Navidad y Año Nuevo no quiere quedarse sin probar nada, aunque después “le pase la factura”.



Para entender cómo disfrutar de estas fechas sin caer en inflamación o molestias, conversamos con el gastroenterólogo Francisco Hevia Urrutia, quien lo guía de forma clara y práctica. ¿Qué se puede disfrutar sin culpa? ¿Qué es mejor evitar? ¿Cómo mantener el hígado contento aún entre tantas comiditas navideñas?



Su mensaje es simple: usted sí puede darse gustos, pero con inteligencia. Y la buena noticia es que pequeños ajustes marcan una gran diferencia para tener un hígado sano… y unas fiestas felices.



