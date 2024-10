Michael Barrantes se destapa: “No creo que él (Fallas) tenga un argumento válido para mi salida”

Michael Barrantes rompió el silencio y dio los pormenores de su abrupta salida del Puntarenas FC.

El jugador de 41 años quedó fuera junto a otros cuatro futbolistas en una polémica decisión que tuvo el entrenador Luis Fernando Fallas a inicio de esta semana.

Fallas indicó que las razones fueron “meramente deportivas” y avaladas por la junta directiva, aunque un día después, la presidenta del club, Silvia Bolaños, renunciara a su cargo en contra de la decisión tomada por el estratega.

Barrantes se destapó y habló claro de qué fue lo que ocurrió con su separación.

-¿Michael exactamente qué fue lo que sucedió para que se diera su salida del Puntarenas FC?

No entiendo. Yo tampoco tengo una explicación clara. No sé que habrá pasado en la cabeza de mi exentrenador de separarme junto a varios de mis excompañeros.

De parte de todos, y a título personal, no creo que él tenga un argumento válido para haber tomado esa decisión.

-¿Cómo fue la salida, pues Luis Fernando Fallas asegura que habló con ustedes en una reunión?

Bueno, la información no llega cómo él lo ha explicado en diferentes medios de comunicación. Él fue claro, él lo dijo y después de la oración, citó a mis compañeros y a mí, más el cuerpo técnico y lo único que entró fueron 40 segundos, informándonos que prácticamente estábamos despedidos, que no íbamos a seguir en lo que resta del torneo y que hiciéramos lo que quisiéramos, que si queríamos entrenar que lo hiciéramos y sí, que nos fuéramos para la casa.

Yo luego le cuestioné cuando iba saliendo y le pregunté que por qué de la decisión y él reiteró que estábamos fuera del grupo y del equipo, nada más.

-Se ha manejado como detonante algunos “celos” o “molestias profesionales”. ¿Fue esto así?

Podría decir que sí. Creo que puede ser un detonante de mi despido del club, pues yo he sido una persona muy respetuosa y tengo la intensión de crecer y prepararme, tengo mi licencia de entrenador, pero obviamente yo sé mi límite y yo no sé por qué pueda existir celos, cuando más bien hay técnicos que se me acercan a consultar.

Siempre he sido respetuoso y siempre he hablado de frente, así que no entiendo por qué puede haber ese asunto de egos o celos.

“Tengo muchos ejemplos y le pueden preguntar a muchos compañeros y entrenadores que de algún tiempo para acá me he preparado y he visto el fútbol de diferentes formas y cuando no estoy de acuerdo en algo siempre lo he dicho”.

-¿Hubo algún detonante en la situación?

Después del partido ante Sporting FC en Rohrmoser él hace una charla a todo el grupo al día siguiente y él hace varios comentarios como que no se puede sentir más presión de la que tenemos, entonces al yo escuchar esto, yo le digo: “Profe no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo en lo personal soy ganador y no estoy cómodo en la posición que está el equipo”; además les digo a los compañeros: ‘compas el que no sienta presión en este momento, que agarre sus cosas y se marche”.

Además, él también hace sentir que el club no tiene un nueve y a mí eso me dolió mucho porque es una falta de respeto hacia mis compañeros que eran Ortiz, Luis Guillermo y Anderson, cuando a ellos no se les ha dado la oportunidad de jugar.

Obviamente, esto a él no le cae bien y dos días después él vuelve a hacer una charla con capitanes y se dirige hacia mí diciendo que yo le eché el camerino encima. No entiendo por qué, pues solo dije que no estaba de acuerdo con esa situación nada más, por ahí creo que va una de las causantes de mi despido

-¿Cree que le pasó por encima al entrenador?

¿Ustedes creen que les falté el respeto? En lo personal pienso que no, si lo hubiera hecho por la espalda ahí estoy de acuerdo, pero así de frente no. Lo puede decir Fallas o Mourinho que igual no iba a estar de acuerdo.

-¿Esto es una situación que traía rencillas desde su paso por Cartaginés donde coincidió con Fallas quien era asistente?

De parte mía, yo no arrastro nada. Hubo un pequeño encontronazo y esa pregunta la puede resolver don Leo (Vargas) y su hijo, pero creo que sí puede haber un poco de cola, hubo muchas cosas que se dijeron de mi salida, pero bueno estoy completamente seguro de que tengo 21 años de carrera y es la primera vez que me separan de un club o que se trata de demostrar que Michael es problemático y por eso estoy intentando aclarar mi nombre

-¿Cómo toma toda esta situación cuando había tenido una buena sensación en los últimos partidos?

Yo lo he tomado muy tranquilo, ustedes lo han podido ver. He estado relajado y tranquilo, pues sé lo que hice y sé cómo pasaron las cosas y el grupo general de Puntarenas saben cómo están las cosas y lo que pasó. A mí lo que me ha respaldado es mi trabajo y esto no va a cambiarlo y no voy a permitir que se manche mi carrera.

-¿Piensa en el retiro después de esto?

No me voy a retirar, pues estas situaciones lo que hacen es dar más fuerza y gallardía y sé lo que puedo dar y sabemos que tenemos que dar en el fútbol.

-¿Cuál es su siguiente paso en el fútbol?

El plan es estar tranquilo, seguir manteniéndome lo mejor en forma posible. Ayer tuve varias propuestas de varios clubes y veremos para tomar la mejor decisión tanto en lo personal como en lo familiar y ver que sale de acá al final del torneo y ver si sale algo más o bien valorar lo que se me está ofreciendo.

¿Tuvo la oportunidad de hablar con Silvia Bolaños?

Tengo un agradecimiento enorme y ella tiene bien remarcados sus valores y sí conversé un par de mensajes y algún día nos sentaremos a tomar un café, pues lo que ella hizo es de una persona muy valiente y profesional y ella cuenta con todo mi apoyo para lo que sea. Así que solo agradecerle.

-¿Y con sus ahora excompañeros?

Tengo una buena relación, es difícil en un grupo de 30 llevarse bien con todos, pero en términos generales muy buena relación y todos saben que cuentan conmigo para lo que sea.