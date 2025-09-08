TSE da luz verde a coalición que impulsa candidatura de Claudia Dobles

La coalición entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Agenda Democrática Nacional (ADN) recibió, el 3 de setiembre anterior, el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Mediante resolución DGRE-0150-DRPP-2025, de la que Teletica.com tiene copia, el Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos autorizó la inscripción de la alianza que impulsará la candidatura de la ex primera dama, Claudia Dobles.

La Autoridad Electoral acreditó el Comité Ejecutivo Coordinador que se propuso en su momento.

Asimismo, se determina que la Tesorería de Acción Ciudadana será la que ejerza ese rol en la coalición.

De igual forma, se instala un Tribunal de Conflictos Internos, que será integrado por Annia Ross (presidenta), Diana Guzmán (secretaria) y Max Valverde (prosecretario), así como los suplentes, Álvaro Ureña y Luis Alonso Bonilla. Todos ellos tendrán "independencia de criterio" para dirimir disputas relacionadas con la ejecución, incumplimiento o interpretación relacionada con la coalición



Acción Ciudadana, por su parte, encabezará las fórmulas diputadiles para San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, mientras que Agenda Democrática Nacional liderará la lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa de Cartago.

Las fórmulas serán encabezadas por mujeres en San José, Cartago y Limón, mientras que por hombres en Alajuela, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.



Dobles completará su papeleta con dos aspirantes a vicepresidente de su mismo partido.

El pacto establece que, si la coalición llega a tener derecho a la contribución estatal, se hará la liquidación de gastos comprobados y, de quedar algún remanente, el 80% se entregará a Acción Ciudadana, mientras que el 20% a Agenda Democrática Nacional.

Ambas agrupaciones establecieron una serie de reglas comunes para la recepción de contribuciones privadas. Estas incluyen, por ejemplo, que todas las donaciones deben recibirse en una cuenta bancaria única, que todas las contribuciones deben ser individualizadas y quedar registradas con comprobantes o recibos. De igual forma, se prohíben las donaciones anónimas, el financiamiento privado directo a las candidaturas de la coalición, así como las contribuciones de extranjeros o de personas jurídicas.

