Política
Tras semana de choques, Poder Judicial rechaza participar en Consejo de Seguridad de Laura Fernández
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, aseguró a la mandataria que su presencia y la de la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, pueden condicionar su independencia de criterio ante la resolución de asuntos concretos.
El Poder Judicial rechazó, la tarde de este viernes, participar en el Consejo de Seguridad de la presidenta Laura Fernández.
La decisión obedece a que la agenda planteada por la mandataria incluye "actuaciones, procedimientos y decisiones vinculados con el ejercicio de competencias jurisdiccionales", según una nota enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
Esto ocurre en una semana marcada por los múltiples encontronazos entre magistrados, diputados oficialistas y el Gobierno de Fernández.
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