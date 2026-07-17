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Tras semana de choques, Poder Judicial rechaza participar en Consejo de Seguridad de Laura Fernández

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, aseguró a la mandataria que su presencia y la de la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, pueden condicionar su independencia de criterio ante la resolución de asuntos concretos.

Jorge Valverde | Teletica
Jorge Valverde | Teletica
Por Paulo Villalobos 17 de julio de 2026, 17:05 PM

El Poder Judicial rechazó, la tarde de este viernes, participar en el Consejo de Seguridad de la presidenta Laura Fernández.

La decisión obedece a que la agenda planteada por la mandataria incluye "actuaciones, procedimientos y decisiones vinculados con el ejercicio de competencias jurisdiccionales", según una nota enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

Esto ocurre en una semana marcada por los múltiples encontronazos entre magistrados, diputados oficialistas y el Gobierno de Fernández.

Noticia en desarrollo.

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