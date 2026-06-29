A pedido de Hacienda, Corte acuerda rebaja de ₡13.242 millones en presupuesto de 2026

La Corte Suprema de Justicia acordó, la tarde de este lunes, una reducción de ₡13.242 millones en el presupuesto de 2026, al tiempo que rechazó ajustar su partida de gastos de 2027.

El monto a recortar representa casi la mitad de los ₡27.076 millones que el Ministerio de Hacienda pretendía que se rebajaran en el presupuesto del presente año, como parte de un esfuerzo de contención del gasto en procura de la sostenibilidad fiscal, ante una caída en los ingresos.





La decisión fue adoptada con el voto de 13 magistrados. Otros ocho se inclinaron por rechazar el pedido de la cartera y una más, Anamari Garro, se abstuvo.

Inicialmente, el Gobierno de la República solicitó al Poder Judicial —y otras instituciones— recortar el 5% de su plan de gastos de 2026 y el 5% de su anteproyecto de presupuesto 2027. Ello implicaba rebajas de ₡27.076 millones y ₡26.469 millones, respectivamente.﻿

Hacienda señaló en el oficio MH-DM-OF-7212026 que, en apego al principio de independencia judicial, esos ajustes debían ser determinados por la propia Corte.

Por lo anterior, desde el 24 de junio pasado, cuando se remitió la petición de rebaja, el Poder Judicial inició un análisis para determinar las partidas en las que podía hacer algún tipo de modificación que no incidiera en los servicios que brinda la institución.

La directora ejecutiva de la Corte, Ana Eugenia Romero, planteó la posibilidad de hacer un recorte menor, a partir de una rebaja en plazas, compra de vehículos y la contratación de alquileres, recursos remanentes por tipo de cambio, contrataciones fallidas, servicios públicos, prestaciones legales, entre otros rubros.

"Debo enfatizar que este es el mejor esfuerzo institucional ante la situación que enfrentamos. Más allá de esto, no resulta viable. Estaríamos afectando más el quehacer institucional, debido a que los recursos son escasos y, por lo tanto, la recomendación técnica sería, si la decisión de la Corte es colaborar con recursos institucionales, que el monto se ajuste a la cantidad que les he señalado, que responde a una valoración técnica", señaló la funcionaria.

El panorama fue distinto cuando se abordó el planteamiento de rebaja para el 2027.

Ahí, 19 altos jueces votaron en contra de hacer un ajuste en el anteproyecto de presupuesto y solo 2 se inclinaron por adoptar un planteamiento del director de Planificación, Allan Pow, para reducir en ₡6.378 millones el plan de gastos del año entrante.