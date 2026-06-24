Hacienda anuncia recorte presupuestario de 5% para todo el aparato estatal

El Gobierno de Laura Fernández presentará en los próximos días un recorte del 5% en el presupuesto de todo el aparato estatal.

Así lo anunció este miércoles la mandataria en compañía del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

El objetivo, según defendieron ambos, es recortar el gasto de todo el sector estatal, incluyendo al Poder Judicial, Asamblea Legislativa y Contraloría General, entre otros.

“Estaremos enviando a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para lo que queda del año 2026 con un recorte, de este año, del 5% que les vamos a quitar de autorización de gasto, si la Asamblea así lo tiene a bien.

"Para el 2027 también les estamos informando que en el presupuesto ordinario van cortes sobre todo el presupuesto del año. Aquí la que manda es la Asamblea, el Gobierno propone y la Asamblea dispone", dijo el jerarca.

Si bien Chaves admitió que la decisión será ahora de los diputados, es previsible que el recorte se apruebe en un Congreso de mayoría oficialista.

“Le vamos a pedir a todas las instituciones, empezando por las de la casa, las del Gobierno, pero también a todos los poderes del Estado, que se soquen la faja. No vamos a permitir despilfarros de recursos en viajecitos, viáticos y horas extra que no sean justamente pagadas”, dijo Fernández.

El ministro dijo que ese 5% significaría alrededor de ₡27 mil millones en el caso del Poder Judicial y de casi ₡1.000 millones para la CGR.

Chaves también dijo que el próximo miércoles Hacienda presentará al país los detalles del paquete de propuestas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Todos estos esfuerzos se enmarcan en la urgencia del Gobierno por levantar los ingresos fiscales, que siguen disminuyendo mientras el gasto y el endeudamiento suben.



