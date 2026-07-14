Amenazas en su contra y filtraciones: para esto convoca Fernández al Consejo de Seguridad

La presidenta de la República, Laura Fernández, convocó al Consejo de Seguridad para el próximo 20 de julio.

El llamado fue girado la tarde del lunes e incluye la discusión de siete temas, entre los que destacan "amenazas a la seguridad" de la mandataria y su gabinete.

También se contempla una revisión en los tiempos de ejecución de los allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD), así como la "problemática de fuga de información" que compromete los operativos.

Además, se hace alusión a un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, el análisis de datos semestrales, el repaso de un portafolio de inversiones en proyectos asociados y asuntos relacionados con la Jurisdicción de Ejecución de la Pena.



La convocatoria fue girada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano; el fiscal general Carlo Díaz; así como el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguno de esos jerarcas ha confirmado si acudirá o no al encuentro, a celebrarse en el salón de sesiones de la Casa Presidencial, en San José.

De igual forma, se llamó a los ministros Rodrigo Chaves (Presidencia y Hacienda), Gerald Campos (Seguridad Pública, así como Gobernación y Policía) y Gabriel Aguilar (Justicia y Paz).

La lista de convocados la completan la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Carolina Delgado; el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Pablo Martínez; el director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Jorge Torres; el director general de Migración y Extranjería, ﻿Omer Badilla﻿; así como el director de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Arnaldo Villareal.