“Siempre estaré a las órdenes”: Manuel Tovar confirma anuencia a continuar en Gobierno

El 17 de noviembre pasado, la entonces candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y hoy presidenta electa, Laura Fernández, reveló en una entrevista con En Profundidad, de Teletica.com, los nombres de tres ministros que le gustaría conservar de la actual administración, luego de que ella asuma el poder el 8 de mayo próximo.

Uno de ellos era el de Manuel Tovar, el titular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Desde entonces, los rumores apuntan a que será el canciller del próximo gobierno.

Desde una sala de juntas de la cartera, en Escazú, el jerarca se refirió por primera vez a aquellas declaraciones de Fernández, que fueron ratificadas el 9 de febrero en una segunda conversación que mantuvo con 7 Días.

"En primer lugar, me honra que la presidenta electa tenga esa consideración del trabajo que he desempeñado a lo largo de estos cuatro años. Por supuesto que es un motivo que debe satisfacer a cualquier persona que considere una posible continuidad", respondió Tovar en entrevista con este medio.

Pero el ministro explicó que, hasta ahora, no ha recibido ningún planteamiento formal de su compañera de gabinete.

La futura mandataria reconoció que su deseo de dar continuidad a la administración de Rodrigo Chaves de alguna forma puede chocar de frente con el agotamiento que pueden tener algunos de los actuales jerarcas, como ya lo hizo ver la vicepresidenta y titular de Salud, Mary Munive, también al ser cuestionada por ﻿Teletica.com﻿.

"Por supuesto que esto ha sido una maratón. Es un trabajo muy agotador. Por supuesto que hay una serie de variables que entran en el juego. Pero me honra que ella haya expresado esa manifestación y es algo que le corresponderá a ella definir; le corresponderá a ella comunicar al pueblo de Costa Rica cuál va a ser su equipo. Pero por supuesto que yo siempre estaré a las órdenes de la presidenta electa para apoyarle en lo que ella necesite", enfatizó Tovar.

En esa línea, el ministro destacó que, una vez que reciba el ofrecimiento, tendrá que valorar el tema con su familia.





Indistintamente de lo anterior, mencionó que tiene gran estima por Fernández, al tiempo que resaltó su liderazgo.

"Es una persona con la cual siempre ha tenido una estrecha colaboración laboral. Así que no me supondría, digámoslo así, un inconveniente; todo lo contrario, sería un honor poderle ayudar si las condiciones se dan, si así ella lo estima", comentó el jerarca.

El titular, de 51 años de edad, es máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, de España.

Antes de ser designado ministro, cargo que asumió el 8 de mayo de 2022, con el inicio de la actual administración, fue representante y jefe de la delegación de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); agregado comercial en la Embajada de Costa Rica ante Bélgica y Luxemburgo; enviado especial en la Misión de Costa Rica ante la Unión Europea (2008-2013); así como negociador comercial del Ministerio de Comercio Exterior.

De la actual administración, ya han manifestado deseos de continuar el canciller Arnoldo André y el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.