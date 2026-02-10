Mary Munive descarta seguir como ministra de Salud en gobierno de Laura Fernández

La ministra de Salud, Mary Munive, descartó seguir en su cargo durante la administración de Laura Fernández, que iniciará el próximo 8 de mayo.

Así lo confirmó la mañana de este martes tras la consulta de Teletica.com en conferencia de prensa.

La preguntó se planteó luego de que la presidenta electa hiciera público que llevaba adelante una evaluación del trabajo que llevan a cabo los miembros del gabinete del presidente Rodrigo Chaves, a fin de valorar su continuidad en el próximo gobierno.

"Yo soy la que he tomado la decisión de no continuar con esta cartera, principalmente porque yo necesito tener un tiempo para poder de alguna forma definir mis prioridades, definir mi vida personal y mi vida familiar. Porque al fin y al cabo yo estoy muy orgulloso de la investidura que tengo, del voto del pueblo como vicepresidenta de la República. Pero también comprendan que yo soy madre y tengo una responsabilidad personal y familiar también que asumir y que darle continuidad más allá de cualquier investidura que tiene un tiempo acotado", respondió Munive.

En esa línea, enfatizó que estará frente a Salud "hasta que el presidente de la República así lo defina", pero que sí pretende bajar las revoluciones para retomar otras facetas de su vida.

Incluso dejó entrever que las fuerzas le "están fallando" en el presente cierre de periodo.

La titular asumió el puesto el 10 de mayo de 2023, tras la renuncia de Joselyn Chacón por "motivos personales", aunque en medio de un escándalo por supuestos pagos al trol Piero Calandrelli para que atacara a periodistas y medios de comunicación.

Primera baja

Mary Munive es la primera ministra que declina de buenas a primeras la posibilidad de seguir en su cargo.

Anteriormente, este medio también consultó al jerarca de Educación Pública, Leonardo Sánchez, si él tiene interés de continuar en la próxima administración.

"Me gustaría aportar al país en las áreas en las que yo considero que tengo las condiciones para hacerlo. Nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día con la misma vocación y el mismo amor por la educación. Y donde el país me necesite, ahí voy a estar. La educación es un tema que a mí me gusta mucho. Dependiendo de como evolucione este mes vamos a tomar la decisión", declaró.

El economista de profesión fue nombrado ministro el 30 de enero de 2025, cuando su antecesora, Anna Katharina Müller, renunció para buscar —y posteriormente conseguir— una diputación con el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Antes, se había desempeñado como viceministro de Planificación.

Recientemente, Sánchez llevó adelante una importante reforma al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta, con la que se pretenden cambios a las Pruebas Nacionales Estandarizadas implementadas apenas unos años antes.

Pero esas modificaciones todavía no han sido avaladas por el Consejo Superior, a diferencia de aquellos relacionados con el comportamiento de los estudiantes y su apariencia.