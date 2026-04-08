Rodrigo Chaves a rectores: Agradezcan que el Gobierno no buscará rebajar FEES 2027

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que "lo lógico sería" rebajar ₡17.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, debido a la deflación de 2,67% registrada en el último año.

Sin embargo, el mandatario descartó que vaya siquiera a intentar un ajuste en esa línea, por la incertidumbre jurídica que existe en la materia.

"El 0% es el 0%. Aquí, delante del pueblo de Costa Rica, instruyo a los miembros de la Comisión del FEES que de aquí al 8 de mayo se acabó. Más bien, agradezcan que no les podemos quitar o que no vamos a tratar de quitarles los ₡17.000 millones que significaría el ajuste debido a la inflación negativa. "La Constitución no es clara en si las rentas de las universidades no se pueden decrecer en valor nominal o en valor real. Eso no está claro. Obviamente, la Sala Cuarta va a interpretarlo como le da la gana y sin razonabilidad económica y empujando", explicó el gobernante.

Recién el martes, en la Comisión de Enlace, la representación gubernamental planteó a las universidades congelar su presupuesto para el próximo año, al descartar un incremento nominal respecto al Fondo Especial de 2026.

El Gobierno argumenta que, producto de la inflación negativa, ese plan de gastos contempla un incremento real de casi ₡17.000 millones.

"Denle gracias a Dios, amárrense los pantalones y tráiganse sus sandwichitos para almorzar", agregó.



El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, defiende que los costos de las casas de enseñanza superior no deben calcularse con ese indicador, pues estas deben comprar equipo científico y tecnológico que no se comporta de la misma forma que otros parámetros usados para medir la inflación.





De igual forma, el rector de la Universidad Nacional (UNA) destacó que se prevé que la inflación se dispare producto de la guerra en Medio Oriente.

Las instituciones educativas tendrán oportunidad de hacer una contrapropuesta el próximo 21 de abril, durante la tercera sesión de la Comisión de Enlace.