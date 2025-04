¿Qué responde a los bancos el diputado que impulsa nuevo proyecto sobre estafas?

Según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), ese plan, más bien, aumentaría las estafas. Lo anterior al adoptar el supuesto de que quienes son los responsables de los fraudes son las entidades financieras.

Las entidades financieras insisten en que Chile un proyecto similar incrementó el fraude bancario.

"Eso no es cierto. Lo que he hecho es atender a un grupo de ciudadanos que han sido estafados y que los bancos no han blindado adecuadamente. Además, la prueba obliga a la persona estafada a demostrar que fue estafada, siendo que los bancos son los que tienen los recursos. Los bancos deben de blindar para evitar que todas esas estafas se den", añadió Izquierdo.