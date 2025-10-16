¿Qué dicen los candidatos sobre pedido de renuncia a Mario Zamora que impulsa Claudia Dobles?

Tras el llamado de la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, para pedir la renuncia del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como del viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez; las reacciones no se hicieron esperar.

Al menos dos de sus adversarios en la contienda electoral salieron a apoyar públicamente el planteamiento de la ex primera dama, para presionar por la salida de los jerarcas, luego de una consulta girada por Teletica.com a los aspirantes. Se trata de Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), y Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN).

"Es evidente que, en los últimos dos años, Costa Rica se encuentra en una crisis de seguridad que no han sabido manejar. Sin embargo, sabemos claramente que son protegidos del inquilino de Zapote y que la nota va a ser inocua y nunca va a alcanzar el resultado esperado. Tenemos que sentarnos a trabajar en conjunto para que, sea la persona que llegue, tengamos un plan fuerte para luchar contra el crimen, para devolverle la tranquilidad a los costarricenses en la que vivíamos previamente", expuso el exministro de Obras Públicas y Transportes.



Por su parte, el politólogo apuntó que está de acuerdo con exigir las dimisiones y con varias de las propuestas que Dobles tiene en la materia.

"Especialmente en el tema del Consejo Presidencial de Seguridad Nacional, que por cierto, doña Claudia, el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el gobierno de don Carlos Alvarado (esposo de Dobles) nunca lo reactivó, nunca lo utilizó, igual que está pasando con el actual presidente (Rodrigo Chaves)", añadió.

De ahí en fuera, las reacciones fueron más críticas.

Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (PNR), Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos (PUP), Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y José Aguilar del Partido Avanza (PA) consideran que el suscribir un documento como el propuesto por Dobles no va a resolver nada.

"Lo que creo, más bien, de parte de doña Claudia, es que está tratando de tomar alguna preponderancia y liderazgo que realmente no tiene, porque los gobiernos del Partido Acción Ciudadana fueron un fiasco en materia de seguridad. Fueron los que empezaron con toda esta debacle en materia de seguridad", indicó el actual diputado. En cambio, la exministra de la Presidencia apuntó: "La seguridad no se resuelve ni con discursos ni con pactos simbólicos, muchos menos con el Partido Acción Ciudadana. Ningún criminal va a dejar de atacar a la ciudadanía porque un candidato firme un papel".

"Vemos que la afición por el show se está extendiendo. Lo que doña Claudia plantea es volver a lo que tenía el Partido Acción Ciudadana. Nada de eso está mal, pero es poca cosa y se queda muy corto de lo que necesitamos para enfrentar la amenaza existencial que hoy representa el crimen organizado transnacional", señaló el analista de políticas públicas.

El psicólogo de profesión, de igual manera, rechazó adherirse a la iniciativa de la ex primera dama, al tiempo que subrayó que la ruta hacia la seguridad en su casa será la trazada por su candidata a vicepresidenta, Marcela Ortiz.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), se limitó a celebrar que se tome conciencia de que la seguridad nacional sea vista como una prioridad nacional.

Entretanto, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), indicó que no opinaría sobre el particular.

De los restantes 11 candidatos no se recibió respuesta al cierre de esta publicación.