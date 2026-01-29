Presidente manda perfil médico a análisis de Procuraduría, pese a que ya lo había firmado

El decreto 45336-S, que oficializa el perfil del médico general, será sometido a análisis de la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que ya había sido firmado por el presidente Rodrigo Chaves y por la ministra de Salud, Mary Munive.

Así lo anunció el propio mandatario durante su conferencia de prensa semanal, al ser consultado sobre los atrasos que ha tenido la publicación del documento.

"Vamos a analizarlo, le vamos a preguntar a la Procuraduría y en su debido momento se va a publicar", aseveró el gobernante.

Pero ese estudio del texto viene a darse siete meses después de que el propio Chaves —lo rubricara junto a su titular del ramo— y a casi dos meses de que el mismo fuera enviado al Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) para que este gestionara la respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta.

El presidente no explicó las razones por las cuales esas observaciones se tomaron en consideración hasta después de suscrito el decreto, y no antes.

"Los médicos generales dicen que la mayoría de los especialistas lo que quieren es que yo (los generales) sea un enfermero glorificado. No quieren que haga absolutamente nada. Entonces, los especialistas que fueron... porque esto lo empujó el Colegio de Médicos, no nosotros... los especialistas dicen: '¡Ah! Es que los médicos cirujanos generales o médicos generales están haciendo cosas que no deberían de hacer y se han muerto pacientes en manos de médicos generales haciendo, sobre todo, cirugías estéticas'. Y me dicen los médicos generales: 'Nombre presidente, lo están baboseando, porque se han muerto también varias —creo que lamentablemente son señoras— se le han muerto a los médicos especialistas'. "Yo estoy como viendo un partido de tenis: que esto es una barbaridad, que esto no es necesario, que esto es una barbaridad, que esto no es necesario. Entonces yo dije: suave un toque, no me quiero jalar una torta. Estamos haciendo los procedimientos para clarificar este debate en el que yo no tengo vela en ese entierro, porque es dentro del Colegio de Médicos y los diferentes de galenos, para usar una palabra sofisticada, argumentan de una manera diferente", explicó el mandatario.

El gobernante no identificó al grupo que se opone al perfil médico que pretende oficializar el Colegio de Médicos.

Desde ese colegio profesional insisten que el perfil fue desarrollado mediante un proceso técnico e interinstitucional y que el mismo es clave para el ordenamiento del ejercicio profesional médico y para brindar seguridad jurídica a los profesionales, pacientes e instituciones de salud.

Esto en el tanto que, por ejemplo, este establece los procedimientos que pueden ser llevados a cabo por los médicos y cirujanos generales.

Tal situación adquiere especial relevancia en momentos en los que se investiga la muerte de tres mujeres en clínicas estéticas, mientras una cuarta lucha por su vida tras una cirugía de este tipo que se complicó.

"El Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro de su ley orgánica, debe regular las competencias que tienen los diferentes médicos cirujanos en Costa Rica y las diferentes especialidades que estos puedan ejercer dentro del campo de la Medicina. Esto es importantísimo poderlo definir. "Y, a raíz de requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, es que se generan los diferentes perfiles que definen a cada uno su campo de acción, para evitar que a futuro, por falta de preparación, puedan erosionar o dañar la capacidad o la alternativa que tiene un paciente en sus tratamientos", señaló el presidente del colegio de médicos, Elliot Garita.

Paralelamente, y según lo dio a conocer el sitio de noticias CR Hoy, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda estudia un amparo de legalidad del propio colegio profesional, así como de la Cámara Costarricense de Médicos y Cirujanos, por la inacción del Ministerio de Salud, al no definir el perfil profesional de los doctores.

Pero esa instancia todavía no resuelve el recurso ni ha dictado medida alguna al respecto.