OIJ investiga tercera muerte relacionada con una cirugía estética

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la tercera muerte vinculada a una cirugía estética ocurrida en el país en menos de una semana, luego del fallecimiento de una mujer de 43 años que permanecía internada en condición crítica en el Hospital México.

La víctima murió el viernes, un día después de haberse sometido a varios procedimientos estéticos en una clínica privada ubicada en San José, entre ellos una abdominoplastía, liposucción en brazos y una lipotransferencia. Tras presentar complicaciones, fue trasladada de emergencia al centro médico, donde finalmente falleció.

Agentes del OIJ realizaron ese mismo día el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia que permitirá esclarecer la causa exacta de la muerte. La mujer, vecina de Siquirres, era madre de familia y laboraba para el Ministerio de Educación Pública. Su fallecimiento fue confirmado por sus familiares a través de redes sociales. Respondía a los apellidos Brumley Kerr.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Telenoticias, la mujer se habría operado en la misma clínica donde se realizaron procedimientos a otras personas que también fallecieron, hechos que actualmente están bajo investigación judicial.

Este caso se suma a otros dos fallecimientos recientes relacionados con cirugías estéticas. El primero ocurrió el 15 de enero, cuando una mujer de 48 años murió tras someterse a una intervención en una clínica ubicada en Rohrmoser.

El segundo corresponde a una mujer de apellido Torres, de 40 años, quien falleció el lunes anterior en el Hospital Calderón Guardia, luego de presentar complicaciones derivadas de una cirugía realizada el 10 de enero en una clínica privada en la zona de Nunciatura.

Según explicó el OIJ, una vez que se cuente con los resultados de las autopsias, se analizará si en alguno de los casos existió una posible mala praxis médica, lo que podría derivar en investigaciones por los delitos de lesiones culposas o homicidio culposo.

Este tipo de delitos se configura cuando, sin intención de causar daño o muerte, un profesional de la salud no actúa con el debido cuidado durante una actividad de riesgo, como lo es una cirugía, y provoca una afectación grave a la integridad o la vida del paciente.

Las autoridades confirmaron que los tres casos continúan bajo investigación, mientras se desarrollan diligencias probatorias y se espera el análisis forense que permita determinar eventuales responsabilidades penales.