Tras muertes por cirugías estéticas, una cuarta mujer está grave en el hospital

En momentos en que tres mujeres fallecieron tras complicaciones en su salud por una cirugía estética, en menos de una semana, una cuarta paciente se encuentra en condición grave en el Hospital San Juan de Dios, en San José.



A raíz de estos hechos, los especialistas alzan la voz y vuelven a pedir que se publique de inmediato el reglamento que limitaría que los médicos generales realicen este tipo de procedimientos, exclusivos para especialistas formados por años (vea video adjunto de Telenoticias).



El fallecimiento más reciente corresponde a una mujer de 45 años, en el Hospital México, tras complicaciones posteriores a una cirugía plástica.



A esto se suma otra paciente hospitalizada en condición delicada en el San Juan de Dios, y dos muertes más registradas días atrás en centros médicos privados y públicos.



Todo ocurre mientras el decreto que regula el perfil de los médicos autorizados para realizar cirugías estéticas continúa sin publicarse en el diario oficial La Gaceta, pese a haber sido firmado desde junio de 2025.



Los especialistas acusan al presidente Rodrigo Chaves y al Ministerio de Salud de frenar estos reglamentos, que llevaron más de una década de trabajo y buscan establecer con claridad qué procedimientos puede realizar un médico general y cuáles corresponden exclusivamente a especialistas en Cirugía Plástica.



La ausencia de esta normativa mantiene un vacío legal que permite que médicos generales realicen procedimientos estéticos invasivos, elevando el riesgo de complicaciones graves e incluso muertes.



Para los especialistas, mientras no exista una norma clara y vigente, la población seguirá expuesta a riesgos innecesarios y el país seguirá reaccionando solo después de que ocurren tragedias.



Telenoticias consultó a Presidencia y al Ministerio de Salud sobre el estado del reglamento, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.

